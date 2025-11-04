Duxton Farms Limited Announces Director’s Increased Shareholding

Elevate Your Investing Strategy:
The latest announcement is out from Duxton Farms Limited ( (AU:DBF) ).
Duxton Farms Limited announced a change in the director’s interest, with Edouard Peter acquiring additional shares both directly and indirectly through various entities. This move, involving on-market trades and merger shares, reflects strategic positioning within the company, potentially impacting its market standing and shareholder value.
More about Duxton Farms Limited
Duxton Farms Limited operates in the agricultural industry, focusing on investments in various agricultural sectors including dairy, vineyards, and general agricultural holdings. The company is involved in managing and developing agricultural assets, aiming to enhance productivity and value in the agricultural market.
Average Trading Volume: 64,337
Technical Sentiment Signal: Sell
Current Market Cap: A$92.81M
