Nanoveu’s ECS-DoT Chip Boosts Drone Flight Time by 33%

Nanoveu Ltd. ( (AU:NVU) ) has provided an update.
Nanoveu Limited’s subsidiary, EMASS, has achieved a significant milestone by demonstrating a 33% increase in simulated drone flight time using its ECS-DoT chip. This advancement, achieved without modifying the drone’s battery or airframe, positions ECS-DoT as a next-generation control solution for commercial drone applications. The chip’s embedded AI enables real-time optimization and energy-efficient navigation, which could have substantial implications for industries such as industrial inspection, logistics, precision agriculture, and defense.
More about Nanoveu Ltd.
Nanoveu Limited is a technology innovator specializing in advanced semiconductor, visualization, and materials science applications. The company focuses on developing cutting-edge solutions for various industries, including commercial drone applications.
Average Trading Volume: 3,130,868
Technical Sentiment Signal: Buy
Current Market Cap: A$36.19M
