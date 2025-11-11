Matador Technologies Secures $100M Facility, Boosts Bitcoin Holdings

tiprankstipranks
Stocks
Top Analyst Stocks
Popular
Top Smart Score Stocks
Popular
AI Analyst Top Stocks
New
Top Insiders StocksMarket MoversTipRanks 50 IndexAI StocksLargest Companies by Market Cap
ETFs
Top ETFs by UpsideTop ETFs by Smart ScoreTop Gainers/ Losers/ Active ETFs
Crypto
Bitcoin
Popular
Ethereum
Commodities
Gold
Options
Unusual Options Activity
Popular
Currency
EUR/USD
Research Tools
Trending StocksCompare StocksCompare ETFsTrump Dashboard
New
Daily Feeds
Daily Analyst RatingsDaily Insider Trading Tracker
Calendars
Earnings CalendarDividend CalendarEconomic CalendarIPO CalendarStock SplitsStock BuybacksFDA CalendarMarket Holidays
Calculators
Dividend CalculatorDividend Yield CalculatorOptions Profit Calculator
Economic Indicators
Inflation RateUnemployment Rate
Class Actions
Stock ScreenerETF Screener
Popular
Penny Stock ScreenerTechnical Analysis Screener
Dividend CenterBest Dividend Stocks
Popular
Best High Yield Dividend StocksDividend AristocratsDividend Stock Comparison
New
Dividend CalculatorDividend Returns ComparisonDividend Calendar
My ExpertsTop AnalystsTop Financial BloggersTop-Performing Corporate InsidersTop Hedge Fund ManagersTop Research FirmsTop Individual Investors
Trending News
More News >
Education
Personal FinanceHow To Use TipRanksTipRanks LabsGlossaryFAQs
About Us
About TipRanksContact UsCareersReviewsMobile APP
Working with TipRanks
Enterprise SolutionsAdvertise with UsTop Online BrokersBecome an AffiliateTipRanks News Wire
Follow Us
TOOLS
Portfolio
Watchlist
Top Insiders Stocks
Popular
Top Stocks
Popular
Market Movers
Compare stocks
Compare ETFs
Notification Center
News
Stock Screener
ETF Screener
Popular
Penny Stock Screener
Technical Analysis Screener
Top Analyst Stocks
Popular
Top Smart Score Stocks
Popular
AI Analyst Top Stocks
New
Top Insiders Stocks
Compare Stocks
Compare ETFs
Trending Stocks
Daily Analyst Ratings
Daily Insiders Trades
Dividend Stocks
ETF Center
Top Gainers/losers/active ETFs
Trump Dashboard
New
Dividend Calculator
Options Profit Calculator
Dollar Cost Averaging
Compound Interest Calculator
Mortgage Calculator
Auto Loan Calculator
Student Loan Calculator
401k Retirement Calculator
Earnings Calendar
Dividend Calendar
Economic Calendar
IPO Calendar
Stock Splits
Stock Buybacks
FDA Calendar
Market Holidays
Dividend Center
Best Dividend Stocks
Popular
Best High Yield Dividend Stocks
Dividend Aristocrats
Dividend Stock Comparison
New
Dividend Calculator
Dividend Returns Comparison
Dividend Calendar
Top Analysts
Top Financial Bloggers
Top-Performing Corporate Insiders
Top Hedge Fund Managers
Top Research Firms
Top Individual Investors
Top Gainers
Top Losers
Most Active
Premarket
After-hours
Personal Finance Center
Mortgages
Loans
Investing & Retirement
Spending & Savings
Real Estate
Top Online Brokers
Enterprise Solutions
Plans & Pricing
Education
How To Use TipRanks
TipRanks Labs
Glossary
FAQs
About Us
About TipRanks
Contact Us
Careers
Reviews
Mobile APP
Working with TipRanks
Enterprise Solutions
Top Online Brokers
Become an Affiliate
TipRanks News Wire
Follow Us
STOCKS
SPY
QQQ
AAPL
NVDA
TSLA
AMZN
BABA
Advertisement
Advertisement

Matador Technologies Secures $100M Facility, Boosts Bitcoin Holdings

Story Highlights
Matador Technologies Secures $100M Facility, Boosts Bitcoin Holdings

Meet Your ETF AI Analyst

Matador Technologies Inc. ( (TSE:MATA) ) just unveiled an announcement.

Matador Technologies Inc. has successfully closed a USD $100 million secured convertible note facility with ATW Partners, marking a significant milestone in the digital-asset market. The company has completed its first drawdown of USD $10.5 million to acquire 92 Bitcoin, more than doubling its holdings to approximately 175 Bitcoin. This move underscores Matador’s commitment to Bitcoin as a core reserve asset and its strategic approach to building a regulated Bitcoin treasury program. The facility’s proceeds are restricted to Bitcoin purchases, reinforcing Matador’s position in the Bitcoin treasury landscape and its focus on long-term Bitcoin accumulation and capital discipline.

More about Matador Technologies Inc.

Matador Technologies Inc. is a publicly traded company focused on the Bitcoin ecosystem, primarily holding Bitcoin as its main treasury asset and developing products to enhance the Bitcoin network. The company combines strategic Bitcoin accumulation, Bitcoin-native product development, and participation in digital asset infrastructure to drive long-term shareholder value while maintaining capital efficiency. Matador is expanding its international exposure through a potential investment in HODL Systems, an India-based digital asset treasury company.

Average Trading Volume: 89,132

Technical Sentiment Signal: Sell

Current Market Cap: C$20.52M

See more data about MATA stock on TipRanks’ Stock Analysis page.

Disclaimer & DisclosureReport an Issue

Looking for investment ideas? Subscribe to our Smart Investor newsletter for weekly expert stock picks!
Get real-time notifications on news & analysis, curated for your stock watchlist. Download the TipRanks app today! Get the App
1

Latest News Feed

More Market News >

More Articles

More News >

Stock Comparison

Quantum Computing
AI
Cryptocurrency
Bitcoin Stocks
Dividend
Value
Biotech
Oil
Chinese
Chat GPT
Banks
Airline
Beer & Beverages
Energy

Investment Ideas

Analyst Top Stocks
Smart Score Stocks
Stock Screener
Top Wall Street Analysts
Insiders' Hot Stocks
Top Penny Stocks
Unusual Options Activity
Top ETFs by Upside Potential
Advertisement