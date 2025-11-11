Matador Technologies Secures $100M Facility, Boosts Bitcoin Holdings

Meet Your ETF AI Analyst
Matador Technologies Inc. ( (TSE:MATA) ) just unveiled an announcement.
Matador Technologies Inc. has successfully closed a USD $100 million secured convertible note facility with ATW Partners, marking a significant milestone in the digital-asset market. The company has completed its first drawdown of USD $10.5 million to acquire 92 Bitcoin, more than doubling its holdings to approximately 175 Bitcoin. This move underscores Matador’s commitment to Bitcoin as a core reserve asset and its strategic approach to building a regulated Bitcoin treasury program. The facility’s proceeds are restricted to Bitcoin purchases, reinforcing Matador’s position in the Bitcoin treasury landscape and its focus on long-term Bitcoin accumulation and capital discipline.
More about Matador Technologies Inc.
Matador Technologies Inc. is a publicly traded company focused on the Bitcoin ecosystem, primarily holding Bitcoin as its main treasury asset and developing products to enhance the Bitcoin network. The company combines strategic Bitcoin accumulation, Bitcoin-native product development, and participation in digital asset infrastructure to drive long-term shareholder value while maintaining capital efficiency. Matador is expanding its international exposure through a potential investment in HODL Systems, an India-based digital asset treasury company.
Average Trading Volume: 89,132
Technical Sentiment Signal: Sell
Current Market Cap: C$20.52M
